Teto de 'Igreja de Ouro', em Salvador, desaba e deixa um morto

Parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis — conhecida como 'Igreja de Ouro' —, localizada no Centro Histórico de Salvador desabou na tarde desta quarta-feira (5/2). De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas.

Ainda segundo os bombeiros, três viaturas foram mobilizadas para o local, onde os militares realizaram buscas por possíveis vítimas adicionais e prestaram socorro aos feridos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram presentes para auxiliar no atendimento.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

"Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após o desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, na tarde desta quarta-feira (5). Três viaturas de bombeiros permanecem no local atendendo as vítimas e realizando buscas na área. Equipes do Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado".