EUA orientam que turistas evitem 'favelas' no Brasil durante o carnaval

Imagem mostra o bloco Carrossel, no Rio de Janeiro, que abre os desfiles de rua no centro da capital carioca, em 1º de fevereiro de 2025 - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O governo dos Estados Unidos divulgou um comunicado com dicas de segurança para turistas que pretendem passar o carnaval no Brasil. Segundo o documento, os visitantes norte-americanos devem evitar principalmente as "favelas". A informação foi compartilhada pela emissora CNN Brasil.

A orientação é que ao transitarem de veículos nas cidades brasileiras, os turistas norte-americanos evitem andar de janela aberta. O texto também aconselha os turista a não andarem sozinhos, principalmente no período noturno. “Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros por aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos”, diz o informe.

O documento ainda orienta que os turistas evitem usar joias ou levar altas quantias de dinheiro. “Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais”, diz o comunicado, finalizando que o melhor é confiar em seus instintos.