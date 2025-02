Trump promete criar escritório para combater "preconceito anticristão"

O presidente Donald Trump reza com a apresentadora cristã Paula White durante Café da Manhã Nacional de Oração - (crédito: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que assinará, nesta quinta-feira (6/2), uma ordem executiva para criar um escritório na Casa Branca para combater o "preconceito anticristão". A declaração foi realizada em um evento chamado Café da Manhã Nacional de Oração.

Segundo Trump, a procuradora-geral Pam Bondi será nomeada para liderar a força-tarefa.

"A missão desta força-tarefa será deter imediatamente todas as formas de discriminação e perseguição anticristã dentro do governo federal, incluindo no Departamento de Justiça - que foi absolutamente terrível -, no IRS, no FBI e em outras agências", afirmou o republicano.

O presidente não explicou como este "preconceito anticristão" é disseminado na sociedade americana. Os Estados Unidos têm a maior população cristã do mundo, com 210 milhões de cristãos — número que equivale a quase todos os habitantes do Brasil (216 milhões).

Trump ainda prometeu criar uma nova comissão sobre liberdade religiosa e declarou: "se não temos liberdade religiosa, então não temos um país livre".

As ações do republicano levantam questões constitucionais sobre a separação entre Igreja e Estado. O país tem um Estado laico determinado pela Primeira Emenda da Constituição norte-americana, o que limita o endosso governamental à religião.