Crianças morrem após comerem gelatina feita em casa

A mãe, os filhos e o padrasto teriam começado a passar mal na noite de terça-feira (4/2), após terem ingerido a sobremesa durante a tarde, e apresentado um quadro de diarreia na quarta-feira (5/2). Durante a madrugada de quinta, a mulher percebeu que as crianças não respiravam.

Em entrevista à TV Bahia, a mãe de Yasmin disse que a jovem havia comprado vários pacotes de gelatina no mercado. “Ela disse que comprou e fez (a sobremesa) às 15h para eles merendarem. Aí depois da gelatina, ela disse que demorou um tempo e umas 19h eles todos começaram a se sentir mal, os quatro.”

Yasmin teria achado, a princípio, que fosse uma “disenteria normal”, mas, após um tempo, ela sequer conseguia andar e as crianças demonstraram mais “gravidade”. Foi aí que ela decidiu pedir ajuda à mãe, avó dos irmãos de 5 e 7 anos, que a levaria, junto dos filhos, ao hospital na manhã desta quinta-feira.

A mulher segue internada em estado grave, com dores abdominais, diarreia e enjoo. O marido dela, padrasto das crianças, não precisou ser internado e pediu liberação do hospital para resolver os trâmites investigativos. “Não temos suspeita”, disse ele à TV Bahia quando recebeu alta, nesta quinta. “Nós quatro passamos mal. As investigações vão dizer o que se passou.”