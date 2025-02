Avião da FAB com imigrantes deportados dos EUA pousa em Confins

A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com imigrantes deportados dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 21h30 desta sexta-feira (7/1). O voo partiu do Aeroporto de Fortaleza (CE) com 111 repatriados, evitando que ficassem algemados em território nacional.

O avião que aterrissou no Ceará decolou de Alexandria, localizada no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, fazendo uma parada técnica em Porto Rico antes de seguir diretamente para a capital cearense.

Maria*, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, aguardava o marido, que estava no voo. Ele tentou atravessar a fronteira e foi apreendido pelas autoridades norte-americanas. “Ficou preso por quatro meses e passou muita dificuldade com alimentação. Investiu 38 mil no coiote e foi preso na fronteira. Voltou algemado. Agora vamos recomeçar, vida nova”, contou.

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo (PT), esteve no aeroporto para receber os repatriados e afirmou que, após negociações com o governo norte-americano, conseguiu garantir que mulheres e crianças viajassem sem algemas. “Lá eles são deportados, aqui são repatriados”, disse.

O Serviço Social Autônomo de Minas Gerais (Servas) preparou kits com alimentos, cobertores e produtos de higiene para o grupo. Os repatriados que não tiverem recursos para voltar às suas cidades receberão auxílio do governo.

Essa é a segunda aeronave com deportados a pousar no Brasil desde a posse do presidente norte-americano Donald Trump (Republicanos). O primeiro voo, em 25/1, trouxe 158 passageiros, fez um pouso técnico em Manaus e seguiu para Confins.