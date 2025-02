Lula diz que é "repatriação" a deportação de brasileiros feita por Trump

"Enquanto eles estão dentro do avião no país americano eles são pessoas que pertencem a lei do Estados Unidos, mas quando chegam ao território nacional eles são submetidos a legislação brasileira e disso nós vamos cuidar", disse Lula nesta quarta-feira (5/2) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (5/2) que um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegará ao Brasil na sexta-feira (7/2) e pousará em Fortaleza.

Lula afirmou que o governo brasileiro trata a situação como repatriação, e não deportação, e garantiu que o governo brasileiro está se articulando para receber e amparar as pessoas que deixaram o Brasil e estão retornando por força das políticas migratórias do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nós não tratamos a coisa como deportação, tratamos como repatriação. Porque são companheiros e companheiras que foram pra lá a procura de um mundo melhor, a procura de sorte, e de um emprego melhor e que não conseguiram se legalizar ou não foram aceitos pelo governo americano", afirmou Lula durante entrevista a um pool de rádios de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (5/2).

O presidente afirmou que a política de deportação e a forma como o transporte dos brasileiros está sendo realizada faz parte de um acordo estabelecido em 2019 entre Brasil e Estados Unidos. Lula comentou a situação flagrada no primeiro voo de deportados, quando brasileiros desceram no aeroporto de Manaus algemados e declarou que nos próximos voos, os brasileiros serão atendidos em solo brasileiro e não receberão o mesmo tratamento.

"Enquanto eles estão dentro do avião no país americano eles são pessoas que pertencem a lei do Estados Unidos, mas quando chegam ao território nacional eles são submetidos a legislação brasileira e disso nós vamos cuidar. Dia 7 vai chegar um avião, ele vai chegar em Fortaleza. Aí vamos ver quantas pessoas têm, de que estados são as pessoas, pra gente poder cuidar quando chegar aqui. Acho inclusive que estamos conversando com o Itamaraty com a Polícia Federal pra gente pegar esses dados em Luisiana, onde eles embarcam", afirmou o presidente.

Após a ocorrência com os brasileiros no primeiro voo, o governo se reuniu e decidiu instalar um centro de acolhimento para os deportados mas descartou enviar um avião da Força Aérea Brasileira para resgatar os imigrantes.

Leia também: Viúva de Vladimir Herzog obtém na Justiça pensão vitalícia

Lula ainda criticou a postura de Trump e proposta do presidente dos Estados Unidos em fazer o deslocamento de palestinos de Gaza. Lula afirmou que Trump tem feitos discursos inconsequentes diariamente. "É uma questão de Direitos Humanos, você tá vendo os discursos do Trump todo dia ele fala uma coisa, todo dia, sabe... É uma coisa que a gente não consegue compreender como que um homem pode falar tanta coisa sem medir as consequências, todos os dias", criticou o presidente brasileiro.