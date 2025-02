Morre Maria Leonor, herdeira da Band, aos 76 anos

Filha mais velha de João Jorge Saad, fundador da Band, e de Maria Helena de Barros Saad, Maria Leonor era irmã de João Carlos Saad, presidente do grupo - (crédito: Reprodução/Band)

Maria Leonor Saad, herdeira da Band e ex-diretora da emissora, morreu aos 76 anos no domingo (9/2). O velório será nesta segunda-feira (10/2), no Funeral Morumbi, em São Paulo. A causa da morte não foi informada.

Filha mais velha de João Jorge Saad, fundador da Band, e de Maria Helena de Barros Saad, Maria Leonor era irmã de João Carlos Saad, presidente do grupo, e de Ricardo, Marisa e Márcia Saad. Ela deixa três filhos e quatro netos.

"Nonô, como ela era conhecida, teve um papel fundamental na preservação do acervo histórico de 87 anos das emissoras do grupo. Além disso, foi responsável pela coordenação da venda de programas da emissora para TVs ao redor do mundo", disse a Band, em comunicado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular