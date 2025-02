Morre Renato Simplicio Lopes, ex-secretário que ajudou a criar a Embrater

Faleceu, neste domingo (9/2), Renato Simplicio Lopes, ex-secretário da Agricultura do Distrito Federal e ex-presidente da extinta Embrater (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural). Figura importante no desenvolvimento do agronegócio do DF, Renato também foi responsável pela criação da Federação de Agricultura e Pecuária (FAPE/SENAR). O produtor rural sofria de Parkinson e faleceu em decorrência da doença, aos 92 anos.

"Antes da FAPE, tínhamos apenas o sindicato rural, então, o Renato criou outros sindicatos por produtos, de hortigranjeiros, suíno-cultura, agricultura, gado de leite. É uma pessoa muito importante para o agronegócio do Distrito Federal", diz Dilson Resende de Almeida, 62, administrador de Ceilândia e ex-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/DF).

O velório de Renato Simplicio Lopes ocorre no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sultamento está marcado para às 16h.