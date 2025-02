Celular explode em bolso de passageira e assusta pessoas em ônibus; veja vídeo

Celular explode no bolso de passageira dentro de ônibus em Guarapari - (crédito: Reprodução / X)

Outro caso de um celular explodindo em um bolso de calça foi registrado, desta vez em Guarapari (ES). A vítima pegava o transporte público, linha 672 do sistema Transcol, nesta terça-feira (11/2), quando o aparelho telefônico explodiu causando fumaça no ônibus.

O coletivo seguia de Setiba (Guarapari) para o Terminal de Itaparica (Vila Velha). A mulher havia pego o celular poucos minutos antes da explosão para conferir as horas, aparelho guardado no bolso em seguida. Apesar do susto, o fogo foi contido.

Conforme o portal g1, a dona do celular teve ferimentos nas mãos, mas continuou com o trajeto e foi para um hospital na região. O ônibus passava pelo último ponto em Guarapari quando os passageiros tiveram que sair do veículo devido à fumaça, onde esperaram a situação se acalmar.

O veículo seguiu viagem após o incidente. Assista ao vídeo: