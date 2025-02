Mulher tem queimaduras de 2º grau após celular explodir no bolso; veja o vídeo

No sábado (8/2), uma mulher ficou ferida após o celular explodir no bolso traseiro da calça. O caso ocorreu em, Anápolis (GO), no momento em que a vítima fazia compras em uma loja. O aparelho entrou em combustão e a jovem, desesperada, saiu correndo com a calça em chamas.

Segundo o portal g1, o marido da vítima, Mateus Soares Lima, relatou que eles olhavam os produtos da loja quando ela sentiu um calor no bolso. Antes que pudesse reagir, o aparelho explodiu e rapidamente pegou fogo. Pessoas que estavam em volta socorreram a mulher.

O celular é do modelo Moto E32, de acordo com Mateus, e foi comprado há cerca de um ano. Ao g1, ele contou que a esposa foi encaminhada ao hospital, onde precisou tratar queimaduras de 1º e 2º graus.