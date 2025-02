Ciclista morre durante assalto na zona oeste de São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (13/2), Vitor Felisberto Medrado, 46 anos, foi baleado durante um assalto, enquanto andava de bicicleta, e não resistiu aos ferimentos no pescoço. O crime ocorreu na frente do Parque do Povo (Itaim Bibi), bairro nobre da zona oeste de São Paulo.

O vídeo da câmera de segurança mostra o momento em que dois homens em uma moto se aproximam da vítima. Um dos criminosos disparou a bala que matou o ciclista, enquanto o outro desceu do veículo para pegar o celular de Vitor. Em seguida, a dupla voltou para a motocicleta e fugiu. Veja o vídeo:

No perfil do Instagram, Vitor compartilhava a rotina de exercícios e competições como ciclista. O caso de latrocínio é investigado pela Polícia Civil da região, mas os criminosos não foram identificados.

A Secretaria da Segurança Pública de SP (SSP) afirmou, em nota, que “o caso é investigado pelo 15º DP (Itaim Bibi), com o apoio de equipes do DEIC e do DOPE que realizam diligências para identificar e prender os autores. O patrulhamento na região foi intensificado. O trabalho integrado das forças de segurança do Estado permitiu, em 2024, a redução de 9% dos casos de roubos e furtos de celulares ante 2023, tanto no Estado quanto na capital.”

“Por meio da Operação Mobile, 379 criminosos envolvidos com essa prática foram presos e 54.990 celulares foram apreendidos na capital, sendo 35.477 devolvidos aos donos. Além disso, em janeiro deste ano, mais de 8 mil celulares sem origem comprovada foram recuperados na capital e estabelecimentos que vendiam aparelhos com indícios de furto ou roubo foram fechados”, completou a SSP.

Segundo o Centro de Estudos em Economia do Crime da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), os furtos e roubos de aparelhos telefônicos no estado diminuíram em 15,9% em 2024, ano em que foram registrados 247.890 casos até novembro. Em comparação, o ano de 2023 contou com 294.841 registros do crime.

A cidade de São Paulo totalizou 133.879 celulares roubados no ano, redução de 25,7%. A autenticação de dois fatores, o rastreamento remoto do dispositivo e o uso de seguros contribuíram para a diminuição de casos. Embora na Avenida Paulista a queda de ocorrências tenha sido de 39%, na Praça da Luz registou-se um aumento de 127%.