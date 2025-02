Homem agride e filma o momento em que corta o cabelo da ex

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante agredindo a ex-companheira, de 42, no Bairro Esperança, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, na noite de quarta-feira (12/2). Ele perseguiu e agrediu a mulher durante todo o dia, ameaçou de morte, jogou gasolina e filmou o momento em que cortava os cabelos dela.

A vítima relatou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que teve um relacionamento com o homem por cerca de três meses. Segundo ela, os dois tiveram uma discussão no último sábado (8), o que fez com que a mulher terminasse o relacionamento e bloqueasse o número do suspeito.

De acordo com boletim de ocorrência, o homem perseguiu a mulher e fez ameaças de morte contra ela durante todo o dia, inclusive na casa de familiares. Já à noite, por volta das 19h30, o homem abordou a mulher em casa, com uma arma de fogo falsa, e a ameaçou, forçando-a a acompanhá-lo.

O homem, então, arrastou a mulher pelas ruas do bairro, jogou gasolina sobre seu corpo e a ameaçou mais vezes de morte, utilizando a arma e um isqueiro. Em seguida, ele a levou para uma farmácia e comprou uma tesoura. Novamente, o homem seguiu puxando a mulher pelas ruas até parar na Rua Crisântemo, onde filmou o momento em que cortava, à força, o cabelo da mulher, dando tapas no rosto dela.

Pessoas que presenciaram as cenas acionaram a polícia, que prendeu o suspeito em flagrante. Com o homem, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um galão de gasolina, um isqueiro, uma tesoura e um telefone celular.

O suspeito tem antecedentes criminais e foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Ipatinga, sob acusação de violência doméstica. O material apreendido também foi encaminhado à delegacia, juntamente com o vestido da vítima com vestígios de gasolina.