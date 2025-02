Farmácia Popular amplia programa e fornecerá 41 medicamentos gratuitos

Os dois novos produtos que entram na lista de gratuidade são as fraldas geriátricas e o medicamento Dapagliflozina, utilizado no tratamento de diabetes associado a doenças cardiovasculares - (crédito: - Arquivo Agência/Brasil)

No último dia do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas nesta quinta-feira (13/2) a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a ampliação do Programa Farmácia Popular. A partir de agora, todos os medicamentos distribuídos pelo programa serão oferecidos gratuitamente, beneficiando mais de um milhão de brasileiros que ainda pagavam coparticipação para ter acesso aos itens.

A medida inclui 41 medicamentos que podem ser retirados nas farmácias credenciadas, e não apenas os 39 que eram ofertados antes da novidade. Entre os dois novos produtos que entram na lista de gratuidade estão as fraldas geriátricas e o medicamento Dapagliflozina, utilizado no tratamento de diabetes associado a doenças cardiovasculares.

A ministra destacou a importância dessa expansão, principalmente no que se refere à população idosa, que já vinha sendo atendida por diversos medicamentos, mas que agora terá um apoio ainda maior. “Estamos acrescentando, na gratuidade, as fraldas geriátricas, ou seja, estamos falando também de envelhecimento da população. Eu sei a real importância dessa ação. Tivemos mais de 24 milhões de pessoas beneficiadas em 2024 e vamos aumentar ainda mais esse alcance, principalmente nas áreas mais remotas deste país”.

O Programa Farmácia Popular foi criado em 2004, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o objetivo de ampliar o acesso da população a medicamentos. Em 2023, o programa já havia ampliado a oferta de medicamentos gratuitos e credenciado novas farmácias, priorizando os municípios em situação de vulnerabilidade.

Entre 2022 e 2024, o número de beneficiários do programa aumentou em cerca de 20%, somando quase 5 milhões de novas pessoas atendidas. Em 2024, o total de beneficiários passou para 24,7 milhões, com um crescimento em relação aos 20,7 milhões registrados em 2022.

O presidente Lula, ao comentar sobre a decisão, sublinhou a importância do acesso aos medicamentos. “Se tem que tomar obrigatoriamente, esses remédios serão distribuídos gratuitamente para o povo brasileiro”.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes