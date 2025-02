Validade na casca? Entenda como ovos devem ser vendidos a partir de março

A Portaria SDA/MAPA n° 1.179, publicada ema 6 de setembro de 2024 no Diário Oficial da União, aprova, entre outras medidas, requisitos para instalações, equipamentos e funcionamento de granjas avícolas e de estabelecimentos que industrializam, acondicionam, rotulam, armazenam e expedem ovos e derivados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Alguns desses requisitos dizem respeito à embalagem dos produtos. De acordo com o artigo 41 do documento, “ovos destinados ao consumo direto devem ser individualmente identificados, com a data de validade e com o número de registro do estabelecimento produtor, quando não seja utilizada uma embalagem primária”.