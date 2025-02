Vídeo mostra homem batendo Ferrari de R$ 3 milhões em muro de casa

Na manhã desta sexta-feira (14/2), o motorista de uma Ferrari acelerou o carro para fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle do veículo e bateu o carro de luxo contra o portão de uma casa. O acidente ocorreu em Campinas (SP), na avenida Heitor Penteado, (Taquaral).

A Ferrari, modelo 296 GTB, avaliada em cerca de R$ 3,5 milhões no valor de mercado, perdeu a roda dianteira e teve o capô amassado pela força do impacto. O portão de metal da residência ficou completamente destruído.

Três homens estavam por perto no momento do acidente, um que trabalhava na calçada e dois que dirigiam os carros ultrapassados pela Ferrari, e foram checar a situação do motorista acidentado. O homem foi retirado do carro e saiu andando sem ferimentos graves.

Conforme a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a Ferrari foi adquirida de uma concessionária especializada em veículos de luxo, que removeu o carro do local do acidente e o levou para um barracão da loja.