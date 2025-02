Google pede desculpas por falso alerta de terremoto no Brasil

Aparelhos da Google emitiram alertas falsos de terremotos no Brasil - (crédito: google)

O Google pediu desculpas, nesta sexta-feira (14/2), aos usuários no Brasil que receberam um alerta falso de terremoto em seus celulares com sistema Android durante as primeiras horas da madrugada, segundo uma nota divulgada pela gigante tecnológica.

"Desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente", anunciou a empresa.

Moradores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais receberam, por volta das duas da manhã, uma mensagem sobre um possível terremoto, na altura do litoral paulista, de até 5,5 graus de magnitude.

A Defesa Civil de São Paulo informou que não foi registrado nenhum indício oficial de movimentos sísmicos.

Segundo o Google, seu Sistema Android de Alertas de Terremoto "usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas".

Os habitantes que receberam o alerta também encontraram instruções sobre como agir, tais como o uso de determinados tipos de calçados, a verificação das saídas de gás e a permanência em edifícios não danificados.

Embora não tenha reconhecido a falha, a empresa americana limitou-se a afirmar que seu sistema "não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial".