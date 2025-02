Quem é a 'Mainha do Crime', suspeita de comandar quadrilha que matou ciclista em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 18, uma mulher suspeita de comandar uma quadrilha que realiza assaltos na capital paulista. Entre os casos em que há suspeita de envolvimento de integrantes do grupo, está a morte do ciclista Vitor Medrado, na última semana, em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste. Ele foi alvejado no pescoço mesmo sem esboçar reação.

A suspeita foi identificada como Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos. Apontada como a financiadora de crimes de roubo, ela foi detida em Paraisópolis, na zona sul. Conforme a polícia, ela é conhecida na região como "Mainha do Crime". A reportagem ainda não conseguiu localizar a defesa de Suedna.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que, no endereço dela, os policiais apreenderam três armas de fogo, mochilas de entrega, capacetes e outros acessórios possivelmente usados em crimes cometidos pela cidade. Também foram encontrados equipamentos eletrônicos que serão analisados pelos investigadores.

Os agentes ainda procuram pelos criminosos envolvidos em roubos que teriam sido "financiados" pela mulher, apontada como líder da quadrilha. No latrocínio do ciclista Vitor Medrado, na quinta-feira, 13, ao menos dois homens em uma moto participaram da ação.

Como mostrou o Estadão, a polícia investiga também a participação da mesma dupla em um tentativa de assalto horas depois, no Brooklin, na zona sul da capital paulista. O modus operandi foi parecido, e também houve disparo de arma de fogo pelos envolvidos.

Após a ação desta terça, Suedna foi encaminhada para o 11º Distrito Policial (Santo Amaro) e permanece à disposição da Justiça. Além de policiais da unidade policial, participaram da operação agentes dos departamentos de Investigações Criminais (Deic) e de Polícia Judiciária da Capital (Decap).