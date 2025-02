Vídeo: Polícia derruba mansão de mandante de ataque à delegacia no RJ

Uma ação da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro demoliu uma mansão que seria do suspeito de ser o mandante do ataque a uma delegacia no Rio de Janeiro, neste fim de semana. A ação ocorreu nesta segunda-feira (17/2). O imóvel estava em construção no Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Imagens da demolição foram divulgadas tanto pelo governador Cláudio Castro quanto pela Polícia. Segundo as publicações além da casa, um depósito de bebidas, que de acordo com as autoridades, era usado para lavagem de dinheiro, também foi demolido. Até o momento 20 suspeitos foram presos.

A PCERJ frisou que "terrorista aqui será tratado como terrorista". Já o governador alertou que as buscas continuarão até a prisão do suspeito. "Um aviso para quem estiver escondendo esse marginal: a Polícia vai te pegar também!"

O caso ocorreu no sábado (15/02). Horas antes dois suspeitos de fazer parte do tráfico de drogas em Duque de Caxias, tinham sido presos. O ataque à 60ª Delegacia de Polícia, localizada no bairro Campos Elíseos, foi perpetrado por um grande grupo de homens armados com fuzis. A suspeita é que tenha sido tentativa de resgate.

Um dia após o ataque, o governador, em publicação no X, prometeu uma reposta "dura" à ação criminosa. "Já vou avisando à turminha dos "direitos humanos", não encham o meu saco, porque a resposta será dura e na mesma proporção, só que com efetividade e dentro da lei", escreveu Castro.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil e com a prefeitura de Duque de Caxias questionando a motivação da demolição. Em nota a corporação disse que "a operação é realizada em comunidades de Duque de Caxias onde a organização criminosa atua. As diligências estão em andamento e não têm prazo para acabar". A reportagem ainda aguarda uma resposta da prefeitura.

Veja nota da PCERJ na integra:

O governador Cláudio Castro anunciou em suas redes sociais a ação da Polícia Civil que resultou na demolição da fortaleza do narcoterrorista Joab da Conceição Silva, no Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Ele foi o responsável por comandar dezenas de criminosos na tentativa de resgate a dois presos na 60ª DP (Campos Elíseos).

O imóvel de luxo, equipado com piscina e churrasqueira, ainda estava em construção, mas já era utilizado por Joab e comparsas. Com o apoio da Prefeitura de Caxias, policiais civis foram ao local e demoliram toda a fortaleza.

A Polícia Civil vem realizando, desde domingo (16/02), ações contra a organização criminosa que orquestrou o ataque à delegacia. Ao todo, 20 bandidos já foram presos e um morreu em confronto com os agentes.

Entre os detidos está um casal que operava como "laranjas" do narcoterrorista. Os agentes também estouraram um depósito de bebidas suspeito de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro que ajudava a financiar as atividades criminosas e a vida de luxo dos integrantes da facção e de seus familiares.

A operação é realizada em comunidades de Duque de Caxias onde a organização criminosa atua. As diligências estão em andamento e não têm prazo para acabar.