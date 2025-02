Como a polícia apreendeu carga de R$ 180 mil com iPhones e celulares da Xiaomi em SP

PRF apreende carga de celulares no valor de R$ 180 mil - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na segunda-feira, 17/2, na Rodovia Presidente Dutra, uma carga celulares smartphones no valor de R$ 180 mil, que estava com um passageiro de um ônibus que fazia o trajeto São Paulo x Minas Gerais. Ao todo, foram 43 aparelhos recuperados, incluindo iPhones da Apple e produtos da marca Xiaomi. A mercadoria, conforme a PRF, seria destinada ao comércio no município mineiro Manhuaçu.

A fiscalização aconteceu próximo ao pedágio da cidade de Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo. Após dar a ordem de parada para o veículo, os agentes da PRF localizaram os 43 smartphones, que estavam divididos entre uma sacola que estava junto ao passageiro e também dentro de uma mala despachada no bagageiro do ônibus.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todos os celulares estavam sem o selo da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que regulamenta a atividade de telecomunicações no Brasil. Após a fiscalização, o passageiro e a mercadoria foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arujá. O nome do suspeito não foi informado.

A Polícia Rodoviária Federal alerta que o comércio ilegal de eletrônicos provoca "graves prejuízos à sociedade" e à economia, porque promove a concorrência desleal entre as empresa e reduz a arrecadação de impostos que financiam serviços essenciais, como saúde, educação e segurança.

Apreensão de celulares em SP no valor de R$ 1 milhão

Recentemente, a Polícia Militar deteve um homem que transportava mais de R$ 1 milhão em celulares sem procedência, totalizando 122 aparelhos e mais um smartwatch sem nota fiscal. O caso ocorreu no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, no dia 29 de janeiro.

O flagrante aconteceu após as equipes, em patrulhamento, receberem informações de uma empresa de aluguel de carro. Funcionários desta companhia verificaram que um dos clientes apresentava movimentação suspeita, se deslocando por áreas conhecidas pelo tráfico de drogas e pela comercialização ilegal de eletrônicos.

Os policiais conseguiram localizar o suspeito, que tentou despistar os agentes se passando por funcionário de uma transportadora. Depois de os trabalhadores do local afirmarem que não conheciam o suspeito, o homem foi abordado. Os mais de 120 celulares foram localizados dentro do veículo.

O homem foi detido e conduzido ao 73º Distrito Policial (Jaçanã) e, posteriormente, à Polícia Federal. A polícia investiga se os aparelhos são produtos de roubo ou furto na região.