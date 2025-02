Calor no Rio de Janeiro se intensifica; prefeitura aciona nível 4 de protocolo

O calor do Rio de Janeiro tem se intensificado ao longo da semana. Os termômetros marcaram 29°C às 7h da manhã desta terça-feira (18/2). Apesar de não ser a temperatura mais alta registrada nos últimos dias, a cidade vive condições extremas. O Rio de Janeiro superou os 44°C nessa segunda-feira (17), levando a prefeitura a acionar pela primeira vez o nível 4 do protocolo municipal de calor extremo, um sistema que entrou em vigor em junho de 2024 para lidar com esse tipo de fenômeno. Esse nível de alerta sinaliza que os índices de calor são muito elevados e que essa situação deve se prolongar por pelo menos três dias consecutivos.

O calor extremo também tem impactado na segurança pública e na saúde pública. O Corpo de Bombeiros do RJ foi acionado para combater mais de 300 incêndios em vegetação em diferentes regiões do estado nas últimas 24 horas. Ao menos 20 pontos, incluindo Jacarepaguá, Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis, Araruama, Gávea, Duque de Caxias, Guadalupe, Belford Roxo e Cabo Frio, estavam sendo monitorados. A combinação de altas temperaturas e falta de chuva deixa a vegetação extremamente seca, facilitando a propagação do fogo.

Durante o dia, o Rio registrou uma das temperaturas mais altas do país, atingindo 41,8°C, fazendo da cidade a capital mais quente do Brasil. O fenômeno de calor extremo tem se espalhado também para o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, e deve avançar para Goiás e Bahia nos próximos dias.

Quando os índices de calor atingem o nível 4, entre 40°C e 44°C e permanecem elevados por pelo menos três dias consecutivos, o município adota uma série de medidas preventivas. Entre as ações estão a distribuição de água e a instalação de estações de hidratação, além do cancelamento ou reagendamento de grandes eventos ao ar livre. Além disso, pontos de resfriamento são disponibilizados em locais públicos para que a população possa se refrescar.

O protocolo estabelece diferentes níveis de alerta para as ondas de calor, que são definidos com base nas temperaturas e na previsão de duração do fenômeno. O Calor 1, por exemplo, ocorre quando não há previsão de altas temperaturas, e a cidade segue sua rotina normal. O Calor 2 é ativado quando as temperaturas atingem entre 36°C e 40°C por um ou dois dias consecutivos. O Calor 3 é declarado quando os termômetros marcam temperaturas altas durante três dias consecutivos. O Calor 5, o nível mais alto de alerta, ocorre quando as temperaturas atingem entre 40°C e 44°C e permanecem elevadas por mais de três dias consecutivos.

