Jornalista britânica de 32 anos desaparece em SP

A jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 32 anos, desapareceu após dizer a uma amiga que estava em São Paulo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A amiga registrou o desaparecimento na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) do Rio de Janeiro na segunda-feira (17/2). A investigação, porém, foi encaminhada para São Paulo, por ser o último local em que a vítima disse que estava.

Charlotte conheceu a amiga há dois anos, quando veio morar e trabalhar no Brasil. Charlotte é jornalista freelancer e trabalha para veículos como Al Jazeera, The Telegraph e The Times. Ela chegou a voltar para Londres, mas, em novembro de 2024, se mudou novamente para o Brasil. As duas se encontraram depois disso em Santa Teresa, no centro do Rio.

Em 8 de fevereiro, a jornalista contatou a amiga dizendo que estava em São Paulo e que iria para a capital fluminense em seguida. Ela queria ajuda para encontrar um local para ficar.

A amiga respondeu que não poderia ajudá-la e não falou mais com Charlotte. A família da jornalista disse que ela não deu mais notícias.

Ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que "o último local em que ela foi vista foi no estado de São Paulo. Desta forma, a investigação é atribuição da Polícia Civil daquele estado".

Já a Polícia Civil de São Paulo informou em nota que "o caso é investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP, que realiza diligências para localizar a desaparecida e esclarecer os fatos".