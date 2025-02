Bolo envenenado: polícia conclui que Deise matou os quatro familiares

A Polícia Civil concluiu, nesta sexta-feira (21/2), o caso do bolo envenenado em Torres, litoral do Rio Grande do Sul. Deise Moura dos Anjos foi a responsável por matar quatro pessoas da família do marido e tentar envenenar outros quatro familiares. A principal hipótese dos investigadores sobre a motivação do crime foi “perturbação mental” da criminosa. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do RS em coletiva de imprensa.

De acordo com as investigações, três pessoas morreram em dezembro de 2024, após comerem um bolo envenenado com arsênio. Três meses antes, o sogro de Deise havia falecido por intoxicação alimentar ao comer bananas com leite em pó contaminadas também por arsênio. A investigação policial concluiu que Deise foi a responsável pelos quatro homicídios triplamente qualificados, por motivo fútil, emprego de veneno e dissimulação.

"A única conclusão que chegamos é que ela tinha uma grave perturbação mental. Até se cogitou motivação financeira, mas, quando descobrimos que tentou matar marido e filho, a motivação financeira foi descartada", afirmou a delegada regional do Litoral Norte, Sabrina Deffente.

Deise foi presa em 5 de janeiro deste ano, no entanto, foi encontrada morta na cela da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba no último dia 13. Como as investigações terminaram depois da morte da suspeita, não houve indiciamento, em razão da extinção da punibilidade.

"Ela é a única autora desse fato criminoso. E por isso, em razão do seu falecimento, levou à extinção da punibilidade", explicou o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré.

A polícia ainda investiga como Deise teve acesso ao arsênio com facilidade. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) explica que a legislação para a compra da substância é rígida, com apresentação de documentação e explicações do motivo do uso.

A corporação também divulgou cartas escritas pela suspeita durante o período em que esteve na cadeia. Em um trecho, Deise demonstra raiva da sogra, Zeli dos Anjos, uma das vítimas da tentativa de envenenamento. "Muito obrigada por esses 20 anos que fez da minha vida de casada um inferno, mais uma vez eu sou a vilã e você a mocinha", escreveu.

