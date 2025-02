Mulher é feita refém em agência bancária do Leblon, no Rio de Janeiro

Mulher é mantida refém em banco no Leblon - (crédito: Reprodução/X/@pmerj)

Policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro libertaram, na manhã deste sábado (22/2), uma mulher que era mantida refém em uma agência bancária no Leblon, bairro da Zona Sul da capital carioca.

Em nota, a corporação afirmou que "o acusado foi atingido, sendo socorrido pelo Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea". Segundo a direção do hospital, o homem acabou resistindo aos ferimentos e morreu.

A ação teve início por volta das 7h, com o isolamento da área realizado pela corporação. Agentes do Bope também foram acionados para conduzir as negociações.

A Polícia Militar comunicou a ocorrência por meio de suas redes sociais. Na publicação, foi divulgado um vídeo que mostra a ação no local. Segundo a polícia, em 2024, 29 reféns foram liberados ao todo.

Policiais do #23BPM e do #BOPE foram acionados para uma ocorrência na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, onde uma pessoa está sendo mantida refém dentro de uma agência bancária. A área foi isolada e o #BOPE está fazendo a negociação. pic.twitter.com/QCK8ZTM2w0 — @pmerj (@PMERJ) February 22, 2025

Testemunhas relataram ao jornal O Globo que a vítima foi abordada por um morador em situação de rua enquanto utilizava um caixa eletrônico. A mulher foi imobilizada por ele e ameaçada com um pedaço de vidro. Ainda de acordo com os relatos, foram ouvidos, ao todo, cinco disparos.

A agência bancária onde ocorreu o episódio era do banco Itaú. Em nota, o banco afirmou que "o Itaú Unibanco lamenta o ocorrido na agência 0413 Rio Leblon. O banco está prestando todo o apoio necessário para a cliente e colaborando com as autoridades policiais para a investigação do caso. A área de caixas eletrônicos da agência permanecerá fechada neste sábado."