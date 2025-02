Adolescente é detido por colocar fogo em homem em situação de rua no RJ

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima segue investigando a ocorrência para identificar outros possíveis envolvidos no crime - (crédito: Divulgação/Alerj )

Um adolescente de 17 anos ateou fogo em um homem em situação de rua no Rio de Janeiro, no bairro da Jacarepaguá, na terça-feira (17/2). Ele foi apreendido por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

O crime foi transmitido ao vivo por meio de uma rede social e foi amplamente divulgado. Ao menos 220 pessoas assistiram à transmissão no momento do ato. Ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) informou que o adolescente era integrante de um grupo voltado à prática e incitação de crimes de ódio na internet.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, com queimaduras de 3º grau e 60% do corpo queimado.

O jovem foi encontrado pela polícia após o cruzamento de dados cibernéticos e de inteligência. Uma familiar do adolescente ainda procurou a 41ª DP (Tanque) para contribuir com as investigações. O menor foi localizado na residência da avó, em Jacarepaguá.

Além de ser autuado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, o autor ainda foi autuado por associação criminosa, prática de apologia ao nazismo e ato infracional análogo ao crime de armazenamento de pornografia infantil, conforme a PCRJ.

"Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fatos análogos aos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa, além da prática de apologia ao nazismo. Com o adolescente, os policiais ainda apreenderam um aparelho celular com conteúdo de pornografia infantil e apologia ao nazismo. Por esse fato, ele ainda foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil", completa a nota.

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima segue investigando a ocorrência para identificar outros possíveis envolvidos no crime.