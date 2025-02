Mega-Sena 2832: prêmio acumula em R$ 130 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (22/2), cinco loterias, entre elas o concurso 2832 da Mega-Sena. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio acumulou em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados na Mega-Sena foram: 02-12-18-21-24-37, com o prêmio inicialmente previsto de R$ 117 milhões. O próximo sorteio da Mega será realizado na próxima terça-feira (25/2). Acompanhe o site do Correio para a apuração da loteria ao vivo.

Embora nenhum resultado tenha alcançado as seis dezenas, 238 apostas totalizaram cinco acertos, ganhadoras de R$ 32.322,01, e 14.573 bilhetes acertaram quatro números, com prêmio de R$ 751,76.

Para apostar na Mega-Sena, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal por qualquer dispositivo ou se locomover a qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília. É necessário o cadastro, ser maior de dezoito anos e preencher o número do cartão de crédito para concorrer aos prêmios.

Segundo a Caixa, a probabilidade de vencer em apostas simples de apenas seis dezenas é de 1 em 50.063.860, no custo de R$ 5. Uma aposta no limite máximo, 15 dezenas, no valor de R$ 22.522,50, tem probabilidade de 1 em 10.003 de acertar o resultado. O cálculo da vitória varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada.