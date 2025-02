Vídeo: mulher escapa por um triz após carro capotar em alta velocidade

Uma mulher quase foi atingida por um carro durante um acidente em Braço do Norte, Santa Catarina. Câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente e as imagens viralizaram nas redes sociais neste fim de semana.

O vídeo mostra a mulher caminhando entre os carros, quando um veículo modelo Montana, em alta velocidade, colide na traseira de um Honda HR-V estacionado. Com o impacto, a Montana capotou para o lado esquerdo, enquanto o Honda se deslocou para a calçada. A mulher, que estava a poucos centímetros do ponto de colisão, ficou ilesa.

O acidente ocorreu por volta das 8h20 do sábado (22/2). Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, que atendeu a ocorrência, o motorista da Montana não apresentava sinais de embriaguez e não sofreu ferimentos. A identidade dele não foi divulgada.

Leia também: Casal e criança de 9 anos morrem após caminhonete bater em dois caminhões

Em depoimento à polícia, o motorista afirmou estar apressado para participar de uma feira representando a empresa onde trabalha, conforme relatado pelos agentes. A PM registrou a ocorrência e os veículos foram removidos pela seguradora.

*Com informações da Agência Estado