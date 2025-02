Casal e criança de 9 anos morrem após caminhonete bater em dois caminhões

Um casal e um menino de 9 anos morreram em um acidente envolvendo três veículos, na BR-153 em Porangatu, no Norte de Goiás. O acidente ocorreu na tarde de domingo (23/2).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As vítimas estavam em uma caminhonete que, segundo a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), travou com o marcador em 163km/h. Ainda conforme divulgado pela PRF, a caminhonete seguia no sentido Porangatu (GO) - Talismã (TO) quando bateu lateralmente com um caminhão que também seguia rumo ao estado de Tocantins, em seguida, o motorista da caminhonete perdeu o controle, o veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão.













As vítimas do acidente são o motorista da caminhonete prata, um homem de 77 anos; a passageira, uma mulher de 42 anos, e um menino, de 9 anos. Todos morreram no local. Outra criança, de 12 anos, que também estava na caminhonete sofreu ferimentos graves e foi levado para um hospital em Porangatu. A PRF não divulgou a identidade das vítimas.

Leia também: Covardia e perversidade fazem novas vítimas da violência contra a mulher

Os motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos. Eles passaram pelo teste do bafômetro, mas não foi apontado qualquer índice de álcool.

Enquanto o trabalho de remoção dos corpos e atendimento das vítimas foi realizado, a rodovia ficou interditada, o que gerou um congestionamento de 11 quilômetros.