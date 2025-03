Miss Brasil Continente 2024 mini encanta em apresentação na Bahia

Ao som dos tambores do Ilê Ayê — clássico do carnaval de Salvador —, a Miss Brasil Continente 2024 mini, a garotinha Gabriela Andrade, encantou a internet com seu vídeo de apresentação no pátio da escola, na capital baiana.

















Publicado sexta-feira (28/2) em seu perfil no Instagram, o vídeo mostra que a pequena deu um show com ao dançar a música O mais belos dos belos. Gabriela Andrade, que também foi eleita Miss Bahia 2024 mini, foi muito aplaudida pelos colegas de turma e por funcionários da escola.

Confira: