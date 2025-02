Durval Lelys animará o carnaval de Salvador com o bloco Me Abraça

Durval Lelys se apresentará em Salvador neste sábado (1º/3), domingo (2) e segunda (3) com o bloco Me Abraça, no circuito Barra-Ondina. O cantor é um dos nomes mais esperados da folia e abriu o carnaval no Camarote Salvador, na quinta-feira (27/2).

Este é o primeiro ano de Durval em um dos camarotes mais disputados do carnaval baiano. Ele estreia no palco com clássicos da carreira, como: Com amor, Dança do vampiro, Dança da manivela, Não tem lua, Dia dos namorados e o single do verão Moda Baiana.

Durval aproveitou a folia para apresentar pela primeira vez o trio, chamado de "Xupeta Elétrica". "É a primeira vez que iremos apresentar a Xupeta Elétrica para o público, estou trazendo mais uma novidade e brincadeira que deu certo, um trio para dentro do camarote", celebrou.

Além da apresentação no Camarote Salvador, o cantor também estará presente no camarote Brahma. Veja a programação:

Camarote Brahma: sábado (29/2)