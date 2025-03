Mulher desaparecida é encontrada morta em cascata de Três Forquilhas

Desaparecida desde a tarde de domingo (2/3), Hélia Sâmua, advogada de 27 anos, foi encontrada morta pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (3/3). Ela havia ido à cascata da Pedra Branca, em Três Forquilhas (RS), e teria sido vítima de afogamento.

Segundo testemunhas, Helia estava na parte de cima da cachoeira quando caiu e desapareceu na água, por volta das 16h30. Equipes do corpo de bombeiros de Terra de Areia, Torres e Osório iniciaram as buscas pela desaparecida. Militares percorreram cerca de 3 km pelo Rio Três Forquilhas, mas, como não a localizaram, acionaram os mergulhadores do Batalhão Especial de Busca e Salvamento.

As buscas foram suspensas durante o período noturno devido às más condições de visibilidades, retomadas ao amanhecer, quando os mergulhadores encontraram o corpo de Hélia. A vítima estava no local com o marido, que conseguiu sair do rio e apresentava suspeita de fratura em um dos pés.

Hélia Sâmua, advogada (foto: Reprodução / Instagram )

Hélia e o marido eram de Ariquemes (RO), mas residiam atualmente em Novo Hamburgo (RS), no Vale dos Sinos. Em nota de pesar, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Ariquemes, lamentou a morte da advogada e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima.

Após a localização do corpo, a Brigada Militar foi acionada e o caso foi registrado na polícia civil. Com indícios de afogamento, a confirmação da causa da morte ainda deve ser apontada por laudo do Departamento Médico Legal.

As autoridades da região foram contatadas pelo Correio para mais informações, mas, até o momento da publicação, não houve retorno.