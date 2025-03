Carnaval no Recife reúne multidão com programação variada

Nem mesmo a chuva fria pôde impedir a festa dos milhares de foliões do Recife. No terceiro dia oficial de carnaval na capital pernambucana, Ferrugem, Alcione e o grupo Menos é Mais arrastaram uma multidão na Praça Marco Zero, no centro histórico. Do camarote, era possível ver a aglomeração. Vestidos com fantasias, roupas com brilhos e adereços em homenagem a Recife, os presentes cantavam os sucessos do samba e do pagode em voz alta. Em coletiva de imprensa promovida nos bastidores do palco, o prefeito João Campos (PSB) anunciava que o carnaval se estende na cidade até sexta-feira, com direito à programação especial.

A ampliação das datas se deve ao feriado da Data Magna do Estado, que marca a Revolução Pernambuco de 1817. "Na quinta-feira, vai ter a gravação do DVD do padre Fábio de Melo, aqui no palco do Marco Zero. Na sexta, teremos o festival Recife Capital do Brega, com mais de 20 apresentações de artistas da nossa terra, que representam a nossa força e a irreverência. Nunca fizemos tantos dias assim seguidos, mas em virtude desse feriado, desde o ano passado, as pessoas já pediam que fosse estendido", ressaltou o prefeito.

Hoje, a festa continua. Uma das atrações mais esperadas é o cantor Xamã. Também se apresentam os grupos Nação Zumbi e BaianaSystem.

Na avaliação do prefeito João Campos, "o carnaval do Recife é o melhor do mundo". Ao ser questionado sobre a imagem que os visitantes podem ter sobre a folia em solo pernambucano, João Campos defendeu que a festa em Recife é diferente de qualquer outro lugar do mundo. "É um carnaval de rua, um carnaval livre, que não divide as pessoas, um carnaval que não é feito em espaços fechados, mas majoritariamente na rua, com polos descentralizados", elogiou.

Ainda de acordo com o prefeito, as ocorrências neste período de festa ocorrem dentro da normalidade. Nos três dias oficiais de folia, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) efetuaram cerca de mil atendimentos, com pico maior no bloco Galo da Madrugada, no sábado. Os maiores registros ocorrem por insolação, desidratação e pequenas lesões, como quedas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Missão honrosa

Cotado como o nome mais forte para a disputa pelo governo de Pernambuco nas eleições de 2026, segundo a pesquisa Genial/Quaest, João Campos agradeceu, em coletiva a jornalistas, o reconhecimento do eleitor e limitou-se a dizer que estar à frente da prefeitura é a "missão mais honrosa da vida".

A pesquisa da Quaest foi divulgada na última quinta-feira e apontou Campos com 56% das intenções de voto — o que renderia uma vitória ainda no primeiro turno. "Neste período (de folia), eu digo que sou metade prefeito e folião. Temos reuniões diárias de gestão e acompanho a cada passo o trabalho da equipe", frisou.