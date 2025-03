CNBB lança a Campanha da Fraternidade 2025 com foco sociambiental

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou, nesta Quarta-feira de Cinzas (5/3), a Campanha da Fraternidade 2025 (CF 2025), abordando o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”. Com o lema bíblico “Deus viu que tudo era muito bom”, a iniciativa busca mobilizar fiéis e a sociedade para uma reflexão sobre a crise socioambiental e a necessidade de um compromisso coletivo com a sustentabilidade e a justiça social.

O evento aconteceu na sede da CNBB, em Brasília, e foi transmitido pela emissora católica Canção Nova, e também nas redes sociais da entidade. A cerimônia foi conduzida pelo secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Hoepers, e pelo coordenador de Campanhas, padre Jean Poul Hansen.

A abertura das atividades começou com uma missa às 9h, presidida por Dom Hoepers. Em seguida, a solenidade de lançamento apresentou a Mensagem do Papa Francisco para a CF 2025 e um vídeo destacando os projetos apoiados pelo Fundo Nacional de Solidariedade no último ano.

Conversão ecológica

A escolha do tema deste ano reflete a crescente preocupação da Igreja Católica com a degradação ambiental e suas consequências para os mais pobres. A campanha foi inspirada em marcos importantes, como os 10 anos da encíclica Laudato Si’, em que o papa defende o conceito de ecologia integral, os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, e a recente exortação apostólica Laudate Deum, que reforça a urgência de ações concretas contra as mudanças climáticas.

Além disso, a CNBB considerou a COP30, conferência climática da ONU que será realizada em 2025 em Belém (PA), e os 10 anos da Rede Eclesial PanAmazônica (REPAM), voltada à proteção da floresta e dos povos tradicionais da Amazônia.

“O objetivo da Campanha da Fraternidade deste ano é promover uma conversão integral, ouvindo o grito da Terra e dos pobres”, destacou dom Ricardo Hoepers.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde 1964, a Campanha da Fraternidade é realizada anualmente no período da Quaresma, incentivando os fiéis a vivenciarem a fé por meio da oração, do jejum e da caridade. Um dos momentos mais importantes da campanha é a Coleta Nacional da Solidariedade, marcada para 12 e 13 de abril, durante o Domingo de Ramos. Os recursos arrecadados serão destinados a projetos sociais em todo o Brasil, beneficiando comunidades em situação de vulnerabilidade.