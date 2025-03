Papa dorme bem; sua mensagem para Campanha da Fraternidade será divulgada

O Vaticano informou, na manhã desta quarta-feira (5/3), que o papa Francisco, 88 anos, "descansou bem durante a noite" e acordou pouco depois das 8h (4h no horário de Brasília).

No boletim médico, divulgado na terça-feira à noite, a Santa Sé destacou que o estado do pontífice era "estável" e que "não teve episódios de insuficiência respiratória, nem broncoespasmo", como aconteceu na segunda-feira (3/3).

O quadro clínico continua estável também no que diz respeito ao coração, aos rins e aos valores sanguíneos, mas a situação geral permanece complexa, com broncoespasmos que não são inesperados no contexto de uma pneumonia como a do pontífice.





































O papa está internado em Roma desde 14 de fevereiro. O líder da Igreja Católica não participará nas celebrações da Quarta-feira de Cinzas que dão início à Quaresma, o período de 40 dias que precede a Páscoa.



"O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias informa que na Quarta-feira de Cinzas, 5 de março, dia que marca o início da Quaresma, às 16h30 locais, o cardeal Angelo De Donatis presidirá a liturgia estacional na Igreja de Santo Anselmo no Aventino, em Roma, seguida da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina", informou o Vaticano.

Campanha da Fraternidade 2025

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou que a mensagem do papa Francisco para a Campanha da Fraternidade 2025 deve ser divulgada nesta quarta-feira de cinzas (5/3). O tema da campanha deste ano é "Fraternidade e ecologia integral" e o lema: “Deus viu que tudo era muito bom”.

"Logo mais vamos conhecer a mensagem do papa Francisco para a Campanha da Fraternidade 2025, na cerimônia de abertura, na sede da nossa Conferência Episcopal, em Brasília", disse a CNBB.

A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no período da Quaresma.



