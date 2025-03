Caso Vitória: polícia prende um dos suspeitos de assassinar adolescente

Corpo de Vitória Regina foi achado na zona rural com sinais de tortura - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia de São Paulo prendeu um dos suspeitos de matar a adolescente Vitória Regina de Souza, em Cajamar (SP). Maicol Antonio Sales dos Santos foi detido neste sábado (8/3), após ter tido prisão temporária decretada pela Justiça.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito será ouvido na delegacia. "Ainda durante o trabalho investigativo, as equipes encontraram o local onde a jovem foi levada antes do crime, a perícia foi acionada e apreendeu alguns objetos que foram encontrados. As diligências prosseguem para o devido esclarecimento dos fatos", completou a SSP ao Correio.

Maicol é o dono de um veículo prata visto na cena do crime. A polícia ainda tinha pedido a prisão temporária de um segundo suspeito, Daniel Lucas Pereira, mas foi negada pela Justiça. Foi permitido, porém, busca e apreensão em sua residência.

A prisão temporária de Santos foi decretada devido a relatos de testemunhas, que indicam que ele estava próximo ao crime, e também porque seu carro foi visto na cena do assassinato. Foi ainda relatada movimentação suspeita em sua casa no dia do desaparecimento da adolescente.

Crime

Vitória deixou o shopping onde trabalhava e caminhou até um ponto de ônibus na sexta-feira (26 de fevereiro). Durante o trajeto, ela mandou mensagens a uma amiga dizendo estar com medo de dois homens em um carro que a assediaram e de outros dois rapazes que entraram com ela no coletivo.

Testemunhas revelaram que ela desceu sozinha em Ponunduva, bairro rural de Cajamar, onde morava com a família. A adolescente não foi mais vista.

Depois de uma semana de buscas, na quarta-feira (5/3), cães farejadores da Guarda Civil Municipal encontraram o corpo de Vitória. Ela estava nua, com a cabeça raspada e machucada, em uma mata fechada.

Ao todo, sete pessoas são investigadas por envolvimento no crime: o ex-namorado de Vitória, um "ficante", dois jovens que a assediaram no carro, os outros dois no ônibus a caminho da casa dela e um rapaz que teria emprestado o veículo a eles.

Entre as hipóteses da motivação do crime investigadas pela polícia estão ameaça e vingança.