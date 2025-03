Influencer americano diz que foi espancado durante carnaval na Bahia

Influencer americano diz ter sido agredido em assalto no Brasil: ‘Me jogaram no chão’ - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador americano Daniel Spencer, conhecido por ensinar inglês a brasileiros nas redes sociais, foi vítima de um assalto durante o Carnaval de Salvador, na Bahia. Em um relato emocionado publicado em suas redes sociais, Spencer contou que foi agredido por cerca de sete jovens, que levaram seu celular e causaram ferimentos em uma pessoa que estava com ele. O professor, que mora no Brasil há alguns anos, destacou que está traumatizado com a experiência.

"Nem sei como comunicar isso pra vocês, mas fui assaltado e agredido anteontem de madrugada voltando pra casa em Salvador. Uns 6/7 caras (adolescentes na verdade) apareceram do nada na frente do prédio onde eu estava hospedado. Tentamos entrar no prédio rapidinho assim que vimos eles, mas infelizmente não deu tempo", escreveu Spencer. Ele descreveu ainda que foi golpeado na cabeça, jogado no chão e chutado, enquanto os assaltantes roubavam seu celular.

O influenciador também relatou que os agressores quebraram o joelho de uma pessoa que tentou fugir e levou o celular dela. "Tentei reagir ou brigar, mas foi tudo muito rápido e foi uma experiência extremamente traumatizante", acrescentou. Spencer destacou que o assalto ocorreu em uma área com policiamento, onde as pessoas estavam sendo revistadas pela polícia. "A pior coisa é que eu estava usando doleira, sim, e estava em alerta e estava na área policiada de Salvador", explicou.

Após o ocorrido, o americano registrou um boletim de ocorrência e recebeu atendimento médico. Com mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, Spencer lamentou o episódio, mas agradeceu por não ter sido pior. "Dou graças a Deus porque poderia ter sido muito pior, acho. Estou bem triste e angustiado, na verdade, mas vai passar. Salvador foi incrível e adorei Carnaval… até esse último momento", finalizou. O caso reforça a preocupação com a segurança durante grandes eventos no país.