Avião de pequeno porte cai no litoral de São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu na cidade litorânea de Itanhaém (SP), neste domingo (9/3). O veículo transportava duas pessoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, uma pessoa morreu e a outra foi encontrada presa às ferragens.

Segundo a instituição, o acidente teria ocorrido por volta de 18h, na rua Mogi das Cruzes, na Praia da Gaivota.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado, que confirmou as informações. Leia a nota na íntegra:

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo (9) para atender uma ocorrência de queda de aeronave na Rua Mogi das Cruzes, no bairro Gaivotas, em Itanhaém. Até o momento, duas vítimas foram localizadas. As equipes seguem atuando no local e mais detalhes serão passados posteriormente.