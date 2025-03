Jovem vai se casar em agosto, mas namorado ainda não fez o pedido

O que é preciso para um casamento? Para a jovem Nicole Custódio, de 20 anos, se tornar noiva é apenas um detalhe. Isso porque, nas redes sociais, ela conta que está nos preparativos para se casar, mas seu namorado ainda não fez o pedido.

"Eu já fechei o contrato do meu casamento, já fechei também as fotos e tem alguns fornecedores que estão quase para fechar. Só que meu namorado nem me pediu em casamento ainda”, diz em um vídeo viral, com mais de 1,5 milhão de visualizações.

A data para o enlace matrimonial – 29/8 – foi definida há mais de um mês. Segundo a jovem, o namorado está ciente de todos os preparativos. Nicole já contratou cerimonialista, decoração e até o local da festa. Ela e o noivo estão juntos há um ano. Na data do casamento, completarão um ano e meio de relacionamento.

“Eu confesso que estou bem ansiosa nos últimos dias. Eu espero que este mês o pedido saia, porque eu não aguento mais as pessoas me perguntando que história é essa de fechar os fornecedores sendo que eu nem recebi o pedido ainda”, confessou.

A jovem destacou que quer estar preparada para o dia especial. “Quando eu imaginar que ele possa me pedir em casamento, eu vou marcar cabelo, unha para ficar preparada, porque Deus me livre sair feia no vídeo do pedido”, afirmou.

Em outro vídeo, Nicole conta que sempre sonhou em se casar e espera ser uma noiva elegante, como uma princesa da vida real. Mas, com a falta de dinheiro, ela resolveu começar os preparativos.

“Nós decidimos que vamos passar a melhor fase da nossa vida juntos, casados. Por isso, eu já estou correndo atrás de tudo, mesmo sem ter sido pedida em casamento ainda, porque seis meses é muito pouco tempo. Quando eu for pedida em casamento, eu tenho certeza que vai ser incrível e eu estou muito ansiosa por esse dia”, disse.