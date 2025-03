Grávida de 8 meses, bebê e homem são mortos e enterrados em fazenda

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) e o Corpo de Bombeiros do estado (CBMGO) localizaram, na manhã desta quarta-feira (12/3), as ossadas de uma mulher — que estava grávida de oito meses —, um bebê de 1 ano e 8 meses e um homem. Os três são da mesma família e estavam desaparecidos desde 25 de fevereiro na região de Alvorada do Norte (GO).

Segundo a Polícia Civil, desde a comunicação do desaparecimento da família, várias diligências foram realizadas e a investigação apontou que "possivelmente a família teria sido morta e enterrada na propriedade rural em que viviam".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Deste modo, as buscas foram concentradas na fazenda da família e uma ampla varredura foi realizada pelas forças de segurança que atuaram na operação. A propriedade, que tem 6 alqueires, fica no Assentamento P. A. Corrente, a cerca de 70 km de Alvorada do Norte.

Cães farejadores, policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas perto da sede da fazenda, depois se deslocaram para margem do rio Corrente, que fica dentro da propriedade. Na sequência, um dos cães encontrou uma ossada de cachorro enterrada e uma escavação foi iniciada.









No local foram encontradas as ossadas da mulher grávida de oito de meses, do bebê e do homem. A Polícia Civil segue com a investigação para identificar o autor e a motivação do crime.