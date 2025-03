Democracia 40 anos: evento debate conquistas, dívidas e desafios do regime no Brasil

Neste sábado (15/3), no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves Brasília — na Praça dos Três Poderes — sediará o evento Democracia 40 anos: conquistas, dívidas e desafios, planejado pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e pelo partido Cidadania, e que contará com apoio do Correio. Para Marcelo Aguiar, presidente da Fundação e ex-secretário de Educação do Distrito Federal, celebrar a data é essencial, porque este é o período mais longo de democracia já vivido no Brasil, mesmo em meio à ameaças.

Leia também: 40 anos de democracia

“Esse é um momento muito especial, porque é o período mais longo de democracia que o Brasil já viveu. São 40 anos sem nenhuma interrupção. Então, eu acho que já é motivo de celebração. E segundo, também, pelo momento que estamos passando, de contestação da democracia, de tentativa de rompimento do pacto democrático”, afirmou Aguiar, em entrevista ao Podcast do Correio.

Evento 'Democracia 40 anos conquistas, dívidas e desafios' (foto: Divulgação - 'Democracia 40 anos conquistas, dívidas e desafios')

Para o ex-secretário, é preciso que haja um posicionamento em defesa do regime democrático, que “pode não ser o mais perfeito, mas é o melhor que temos até hoje”. Por isso, o evento, segundo ele, foi marcado para o dia 15 de março, quando serão completados 40 anos da posse do ex-presidente José Sarney (empossado em 1985), marcando o momento da redemocratização do país, após 20 anos de ditadura militar.

Sarney, inclusive, participará da primeira mesa, a das conquistas democráticas, onde ele será o personagem principal. O evento contará também com outras duas mesas que debaterão as dúvidas e dívidas da democracia brasileira e o futuro da democracia. Os debates terão falas de representantes das comunidades negra, das mulheres, dos indígenas, entre outros.

“Nós tivemos a preocupação de ter presentes como debatedores pessoas representativas dos mais diversos segmentos”, ressaltou Aguiar.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular