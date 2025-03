Mulher sobe em carro para tentar impedir fuga do marido com a filha

Após uma briga de casal neste domingo (9/3), uma mulher, de 29 anos, foi filmada subindo no para-brisa de um carro em movimento para tentar impedir o marido de fugir com a filha. O caso foi registrado em Lucas do Rio Verde (MT), a 360 km de Cuiabá. Segundo a polícia, a mulher disse que foi agredida com um soco no rosto por ciúmes antes do ocorrido.

No vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta (12/3), a mulher é filmada tentando chutar o marido, que acelera o carro. Após uma denúncia de agressão, a Polícia Militar foi ao Bairro Vida Nova para averiguar o caso. Veja o vídeo:

A vítima se agarrou ao veículo depois que o marido entrou com a filha do casal, sem o consentimento da mãe. O homem continuou dirigindo com a mulher no capô por alguns metros, até que o carro parou e a mulher conseguiu resgatar a filha e voltar para casa. O suspeito fugiu e não foi preso, mas deve ser intimado para prestar esclarecimentos.

"Fomos acionados para atender uma ocorrência de Maria da Penha de natureza agressão. Deslocamos no local, a vítima nos relatou que saiu de manhã para almoçar na casa de sua mãe e, ao retornar à noite, discutiu com seu esposo por motivo de ciúmes e foi agredida com um soco no rosto. Depois, seu esposo colocou a filha de ambos no carro e, quando ele saiu com o veículo, ela subiu no capô. Ele dirigiu com o veículo por alguns metros com ela no capô e parou o carro. Quando ela conseguiu pegar sua filha, ele se evadiu tomando rumo ignorado. Fez-se o registro", informou a Polícia Militar ao Correio.