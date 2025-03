Ovo em meia-lua: galinha de sítio surpreende com formato inusitado

Fatores como o calor, a superlotação dos galinheiros, as doenças e os estresse das aves podem atrapalhar a postura da galinha e causar anormalidade do ovo — como o formato meia-lua - (crédito: Reprodução/Youtube GloboRural)

Um ovo em formato de meia-lua foi colocado por um galinha de um sítio localizado na cidade de Fama, em Minas Gerais. Considerado curioso, o formato do ovo não é considerado normal, de acordo veterinário Enrico Ortolani.

Ele, que é consultor do Globo Rural, programa agro da TV Globo, explica que fatores como o calor, a superlotação dos galinheiros, as doenças e os estresse das aves podem atrapalhar a postura da galinha e causar anormalidade do ovo — como o formato meia-lua.

Curiosidades sobre ovos

O aparecimento de um ovo em formato meia-lua chama a atenção para o fato de ser necessário sempre observar a qualidade do alimento antes do consumo humano. O Correio já publicou matéria com orientações para o consumidor identificar se o ovo de galinha está adequado ou não.

A primeira delas é mergulhar o ovo em um recipiente de água. Se ele mergulhar, está fresco e pronto para ser aberto. Já caso o ovo flutue, não arrisque abri-lo. Ele estará velho ou estragado.

Leia também: Governo suspende exigência de data de validade em casca de ovos

Se segunda dica é colocar uma laterna (de celular mesmo) perto da casca. Se o ovo estiver pobre, ele ficará escurecido. Não coma! Outro truque para identificar se o ovo está estragado é abri-lo e colocá-lo em um recipiente antes de consumi-lo. Neste caso, observe se o ovo está com cheiro de estragado.

Ovos caros

A viralização de um ovo em formato meia-lua também chama a atenção para um crescente aumento nos preços dos ovos (normais) no país. No IPCA de fevereiro, em 1,31%, os valores do ovos contribuíram para alta de 0,7% na inflação de alimentos.