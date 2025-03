Homem é preso após agredir namorada com socos dentro de supermercado

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal após agredir a namorada com vários socos em um mercado no centro de São Paulo, na segunda-feira (10/3). A situação gerou um tumulto e algumas pessoas tentaram segurar o agressor dentro do estabelecimento.

A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar foram acionadas. Durante o atendimento da ocorrência, foi necessário conter o suspeito com algemas e munição química para dispersar o tumulto.

Veja o vídeo:

As imagens do circuito interno de segurança do local, que registraram o crime, foram analisadas por policiais da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. O agressor cumpria pena em regime aberto desde fevereiro por roubo e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal para a vítima da agressão.

Como denunciar violência contra mulher?

Diversas instituições atuam no enfrentamento e na prevenção da violência contra a mulher. Além do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, há a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério das Mulheres, e também serviços da rede de atendimento e proteção.



Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher: unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Acesse os contatos das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher;

Governo Federal: ligue 180 para denúncias e informações sobre violência doméstica;

Polícia Militar: ligue 190;

Ouvidoria Nacional da Mulher do Conselho Nacional de Justiça: (61) 2326-4615;