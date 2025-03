Ex-candidata a vereadora dada como desaparecida está presa em SP

A ex-candidata a vereadora pelo PSol de São Paulo Brunella Hilton, desaparecida desde o dia 28 de fevereiro, foi presa no último dia 2 de março, na capital paulista, por tráfico de drogas . A família dela havia registrado, no sábado (15/3), um boletim de ocorrência informando o desaparecimento da ativista e promotora de eventos de 34 anos, após mais de 15 dias de sumiço.

Segundo a Folha de S.Paulo, Brunella teve prisão em flagrante decretada devido à venda de brigadeiros com maconha. De acordo com a Polícia Militar de SP, mais de 800 gramas da substância teriam sido encontrados com ela, o que configura crime conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006.