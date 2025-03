Novo alerta de chuvas fortes em vários estados e no DF

A semana começa com chuvas intensas em várias regiões do país. No estado de São Paulo, diversas cidades registraram tempestade, como no Vale do Paraíba, onde ao menos quatro municípios receberam alerta severo de chuvas pela Defesa Civil, na tarde de ontem. Na capital paulista, após rajadas de vento atingirem a cidade na semana passada, o domingo foi de tempo nebuloso e chuvas isoladas.

Diante disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, ontem, alerta amarelo para 14 estados e o Distrito Federal, indicando perigo potencial nessas regiões. A maioria das unidades da Federação atingidas está no Norte, Sudeste e Centro-Oeste. O Inmet ainda mudou para laranja — que indica perigo — o alerta em algumas áreas do Amazonas, Acre, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A meteorologista Andrea Ramos explica que os avisos de chuva intensa amarela indicam precipitações que atingem, no máximo, 50mm no acumulado diário. Para se ter ideia, em 24 de janeiro, a cidade de São Paulo registrou o terceiro maior nível de chuvas em toda a sua história em um único dia. Durante as 24 horas, foi registrado 125,4mm na ocasião. Na região Norte, a chuva volumosa que ocorre, principalmente, na parte Oeste do Amazonas, além de Acre, Pará e Amapá, ocorre devido a uma Zona de Convergência Intertropical (ITCZ, na sigla em inglês), que se caracteriza por ser uma região de baixa pressão atmosférica, causando a formação de nuvens e massa de ar quente.

"A ITCZ está atuando e favorecendo nas demais áreas, termodinâmica mesmo, que é o calor e a umidade", afirma Ramos. Ela ressalta que, por ainda estarmos no início do outono, uma estação de transição, algumas características do verão permanecem nos primeiros dias, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento e até a possibilidade de queda de granizo. "Então, por conta disso, se faz a emissão desses avisos de chuvas intensas, em amarelo", acrescenta.

O Inmet deve fazer uma nova análise, ainda hoje, para identificar em quais pontos o alerta se mantém e onde pode ficar ainda mais perigoso. De qualquer forma, algumas recomendações ainda são necessárias. Em caso de rajadas de vento, é importante evitar ficar debaixo de árvores, por conta do risco de queda e de descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, evitar usar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico ligado à tomada.