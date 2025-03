Menino de 2 anos morre afogado em piscina durante festa de aniversário

Uma criança de 2 anos morreu afogada nesse domingo (16/3), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durante uma festa. Os pais da criança foram detidos, suspeitos de abandono de incapaz.

O caso foi registrado no Bairro Morada Nova, na Região Oeste da cidade, durante comemoração de aniversário de outra criança. Já era fim de tarde quando o pai da vítima sentiu falta do filho, percebendo que não o via há algum tempo.

Ao procurá-lo, o pai o encontrou já inconsciente em uma piscina da casa dos anfitriões da festa. Ele tentou reanimar o filho, mas não conseguia e pediu ajuda para uma viatura da Polícia Militar que patrulhava o bairro.

Inicialmente levado para a Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Planalto, o menino teve que ser encaminhado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde acabou morrendo.

A Polícia Civil vai investigar o caso, mas pai e mãe da vítima foram detidos em flagrante por abandono de incapaz.

A polícia informou que os pais foram ouvidos e liberados, ficando em liberdade enquanto a inquérito ainda não foi finalizado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular