Outono começa na quinta-feira (20/3) com previsão de calor

Com previsão para começar na quinta-feira (20/3), o outono poderá apresentar temperaturas acima da média, porém com menor possibilidade de ocorrências de ondas de calor no país.

O registro, feito pela agência Climatempo, também prevê que o país deve ter dias de grande amplitude térmica, apesar da previsão de temperaturas acima da média.

Para Brasília, o Climatempo prevê que os dias que antecedem o outono (últimos dias de verão) registrem temperaturas máximas acima de 30°C. Já no início da outono, haverá previsão de chuva na capital federal.

"Várias estimativas computacionais de precipitação indicam que as pancadas de chuva ficarão mais frequentes e que no período de 10 dias, entre 14 e 24 de março, poderá chover de 40 mm a 60 mm", diz o comunicado do Climatempo.