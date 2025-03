Cristo Redentor é reaberto após interdição do Procon

Por Fernanda Ghazali* — Os transportes que dão acesso ao Cristo Redentor foram reabertos na manhã desta terça-feira (18/3), após inspeção realizada pelo Procon. A venda de bilhetes do Trem do Corcovado e do sistema de vans voltaram a operar normalmente.

A decisão veio após a morte de Jorge Alex Duarte, 53, nesta segunda-feira (17/3) na escadaria do monumento. No momento do ocorrido, às 7h39, não havia profissionais no posto médico do local, que só abre às 9h.

Durante a vistoria, foram identificados alguns problemas de acessibilidade e sinalização no Alto Corcovado, mas nenhuma irregularidade que impedisse a retomada das operações.

Na tarde de ontem, uma reunião entre representantes do Procon, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e das concessionárias responsáveis pelo transporte resultou em um acordo para melhorar a infraestrutura no local. Entre as medidas anunciadas, ficou decidido que o ICMBio disponibilizará uma ambulância para permanecer no Alto Corcovado durante todo o horário de funcionamento do monumento. Confira a nota do ICMBio completa no final da matéria.

Em nota, o Santuário Cristo Redentor informou que irá disponibilizar uma ambulância para suporte a atividades religiosas no local. “Essa medida visa prestar apoio aos visitantes, frente à situação crítica de desassistência por parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)”, afirmou. Confira a nota completa no final da matéria.

Nota do ICMBio:

O Parque Nacional da Tijuca/ICMBio informa que para aumentar a segurança dos visitantes do parque, irá custear uma ambulância que ficará de plantão durante todo o horário de visitação, localizada no Alto Corcovado.

Essa é uma das iniciativas firmadas na reunião que ocorreu na Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, no fim da tarde desta segunda-feira (17/03/25), no Palácio Guanabara (Rio de Janeiro). Ficou acordado que o ICMBio irá disponibilizar o equipamento com recursos do Instituto, via encargos acessórios, após a concessionária Trem do Corcovado enviar um ofício fazendo esta solicitação.

Reforçamos ainda que as tratativas do ICMBio junto ao IPHAN para a rápida aprovação dos projetos de acessibilidade em todo o Alto Corcovado estão em andamento e as obras devem iniciar o quanto antes.

Cabe esclarecer, ainda, que a reunião desta tarde corroborou o que o ICMBio vinha informando publicamente: a manutenção e o pleno funcionamento do Posto de Primeiros Socorros no Alto do Corcovado é de responsabilidade da empresa concessionária Trem do Corcovado, conforme previsto no contrato fiscalizado pelo Instituto Chico Mendes. A reunião com o Procon reforçou que é de obrigação das concessionárias Trem do Corcovado e Paineiras-Corcovado cuidarem dos respectivos postos de primeiros socorros que ambas mantêm dentro do Parque.

O ICMBio reforça que está cumprindo com a sua responsabilidade de órgão fiscalizador e está apurando, junto a concessionária, as circunstâncias da triste fatalidade, com o falecimento de um turista no último domingo (16/03/25), no Alto Corcovado.

Nota do Santuário Cristo Redentor:

A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro vai disponibilizar uma ambulância, com equipamentos de atendimento médico e primeiros socorros, para suporte a todas as atividades religiosas no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. Essa medida visa prestar apoio aos visitantes, frente à situação crítica de desassistência por parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Como informado em nota anterior, o Complexo do Alto Corcovado não possui ambulância, acessibilidade universal, pontos de hidratação, brigadistas, banheiros adequados com acessibilidade, escadas rolantes e elevadores em pleno funcionamento, nem internet e sinal de telefonia de acesso público que permita que os visitantes possam fazer ligações.

As atividades religiosas do Santuário, incluindo Missas, Batismos, Casamentos e Peregrinações, seguem sendo realizadas, de maneira independente da interrupção da operação turística comercial. Todas as celebrações ocorrem com a devida atenção e zelo, assegurando um ambiente de acolhimento, fé e segurança para os fiéis.

