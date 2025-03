Suspeitos de matar ciclista durante assalto são presos pela polícia em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu os dois homens envolvidos no assassinato do ciclista Vitor Medrado, de 46 anos. Ele foi baleado durante um assalto em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, na zona sul, em fevereiro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a polícia prendeu nesta quarta-feira (19/3), Jeferson de Souza Jesus, de 27 anos, conhecido como "Gordo da Paraisópolis". Ele pilotava a moto no dia do crime e foi encontrado em Paraisópolis, na zona sul, durante uma operação da 1ª Delegacia de Roubos e Latrocínios.

O comparsa dele, Erik, responsável por efetuar o tiro que matou a vítima, já havia sido preso há pouco mais de uma semana. A informação, entretanto, não tinha sido divulgada para não atrapalhar as investigações.

Segundo o delegado Ronaldo Sayeg, responsável pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), foi necessário uma análise minuciosa de câmeras de segurança para identificar o suspeito preso nesta quarta. "Notamos as características físicas dele, percebemos que era um homem mais forte. Depois, acompanhamos toda a rota realizada por essa moto, que saiu lá de perto do parque, onde o Vitor foi morto, até a comunidade de Paraisópolis", explicou.

Em postagem nas redes sociais, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, comentou as prisões. "Os dois criminosos envolvidos na morte do ciclista Victor Medrado estão presos. Hoje, prendemos o piloto da moto, que tem passagens por tráfico e receptação. O bandido que atirou também está preso. Parabéns aos policiais civis, que chegaram à líder da quadrilha e aos executores."

O crime

O ciclista estava na calçada quando foi abordado por dois rapazes em uma moto. Câmeras de segurança na região registram o crime. Os criminosos efetuaram os disparos, pegaram o celular da vítima e fugiram. Policiais militares viram Medrado caído com um ferimento causado por disparo de arma de fogo, na região do pescoço. Ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme mostrado pelo Radar da Criminalidade, ferramenta exclusiva do Estadão, em 2024, o total de crimes desse tipo na capital paulista cresceu 23,2% em relação a 2023. No final de semana, um homem foi arrastado por um carro após ter o celular roubado em Pinheiros (zona oeste). No mês passado, uma mulher foi agredida por dois ladrões de bicicleta, perto da Ciclovia do Rio Pinheiros, na região oeste, Após anunciar o crime e jogá-la no chão, eles fugiram levando a bicicleta da vítima, de 51 anos.

No fim de janeiro, um jovem de 23 anos foi morto pelos ladrões na frente do namorado na zona oeste. No mesmo mês, o delegado Josenildo Belarmino, de 32 anos, foi morto em assalto na Chácara Santo Antônio, perto do Consulado Americano, na zona sul.

