Homem de 40 anos morre após passar mal em academia

Um homem de 40 anos morreu após passar mal dentro de uma unidade da rede de academias Smart Fit, no Bairro Santa Inês, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (18/3).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado. De acordo com a corporação, a informação passada no registro da ocorrência foi a de que o homem havia entrado em parada cardiorrespiratória, dentro da academia.

A direção da Smart Fit garante que a morte do homem não está ligada à utilização dos aparelhos do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada para reforço e prestou o atendimento.

Já durante o deslocamento até a unidade, foram feitas massagens cardiorrespiratórias, no entanto, o homem acabou morrendo.

A Smart Fit enviou, por meio de sua assessoria, uma nota de pesar sobre o fato. “Lamentamos o falecimento do aluno e nos solidarizamos com a família e os amigos. O aluno estava treinando quando não se sentiu bem. Imediatamente o Samu foi acionado e os primeiros socorros foram prestados por profissionais da academia. Os médicos do Samu tentaram reanimá-lo, mas infelizmente o aluno veio a falecer. Não houve nenhum problema com equipamentos", diz o comunicado.