Teto de igreja desaba e atinge quatro pessoas; uma está ferida e foi hospitalizada

Parte do teto de uma igreja no Setor Leste Vila Nova desabou em Goiânia na manhã desta quarta-feira (19/3). Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a estrutura metálica do telhado colapsou durante a instalação de placas solares. O atendimento da ocorrência ainda está em andamento e corporação ainda realiza atendimento no local.

De acordo informações preliminares do CBMGO, quatro pessoas foram atingidas e estão sobre o teto. Elas estão sem ferimentos e aguardam resgate. "Para evitar movimentação perigosa da estrutura, as vítimas serão retiradas por cima, por meio de auto-escada do CBMGO".

Uma das vítimas foi encaminhada com ferimentos leves ao Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).

*Matéria em atualização